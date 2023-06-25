تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مراسلة CNN، دانا باش، عن الصدام بين روسيا وفاغنر قائلًا: "أعتقد أنكم رأيتم تصدعات لم تكن موجودة من قبل".

وأضاف: "فكروا في الأمر بهذه الطريقة، قبل 16 شهرًا، كانت القوات الروسية على أعتاب كييف في أوكرانيا، مُعتقدة أنها ستستولي على المدينة في غضون أيام، وتمحو الدولة من الخريطة".

وتابع بالقول: "الآن، عليهم التركيز على الدفاع عن موسكو، عاصمة روسيا، ضد مرتزقة من صنع بوتين"، مشيرًا إلى أن الأمر "يثير الكثير من الأسئلة العميقة التي أعتقد أنه سيتم الإجابة عليها في الأيام والأسابيع المقبلة".