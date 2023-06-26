تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مراسلة CNN، دانا باش، حول تطورات الأوضاع في موسكو قائلًا: "ما رأيناه هو أن هذا العدوان على أوكرانيا أصبح فشلًا استراتيجيًا في جميع المجالات".

وأضاف: "روسيا أضعف اقتصاديًا وعسكريًا، لقد تراجعت مكانتها حول العالم وتسببت بإبعاد الأوروبيين عن الطاقة الروسية، تسببت بتوحيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتقويته بأعضاء جدد وتحالف أقوى، وتسببت بالابتعاد عن روسيا والتوحد خلف أوكرانيا بطرق لم يسبق لها مثيل".

وأشار إلى أن "هذا مجرد فصل إضافي لكتاب سيء للغاية كتبه بوتين لروسيا".