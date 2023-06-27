يحب وصفه بـ"رجل الألفا".. نظرة على مسيرة بوتين وصعوده إلى قمة الكرملين

إنه رجل الـ"الألفا" الأقوى، أو على الأقل يريد أن يصدق العالم ذلك. لطالما قدم فلاديمير بوتين نفسه كمثال للقوة، وغالبًا ما يكون عاري الصدر، أو يتم التقاط صورة له وهو يصيد أو يستقل غواصة في أعماق البحر الأسود.

ولد بوتين في أكتوبر 1952، في سان بطرسبرغ. في عام 1975 انضم إلى الكي جي بي كضابط استخبارات.

في عام 1999، عين الرئيس حينها، بوريس يلتسن، بوتين رئيسًا للوزراء. في عام 2000، انتخب بوتين رئيسًا لروسيا.

تم إعادة انتخاب بوتين في عام 2004، وبحلول عام 2008، كان قد بلغ حد المدة الرئاسية بموجب دستور روسيا، لذلك حاول الابتكار وتبادل الوظائف مع رئيس الوزراء حينها، ديمتري ميدفيديف، وانتخب ميدفيديف رئيسًا لروسيا بدوره وعيّن بوتين رئيساً للوزراء. خطوة أثارت أسئلة حول مقدار السلطة التي كانت لدى ميدفيديف حقًا.

في منصبه، غيّر ميدفيديف الدستور، ليمدد الفترات الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، قبل أن يتم انتخاب بوتين رئيسًا مرة أخرى في عام 2012.

حكم بوتين روسيا لأكثر من عقدين، ونفوذه لا ينكر. فقد قام بتصعيد الحرب في الشيشان وغزا أوكرانيا بينما يُزعم أن حكومته تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، رغم أنه ينفي ذلك.

يُُزعم أيضًا أنه ضلع أيضًا في التخلص من منتقديه، مثل الجاسوس الروسي السابق ألكساندر ليتفينينكو - الذي مات بعد أسابيع من شرب كوب مسموم من الشاي.

لام ليتفينينكو بوتين بينما نفى الكرملين تورطه، ومع ذلك، فاز بوتين في انتخاباته الأخيرة في 2018 بأكثر من 76٪ من الأصوات. وصف منتقدوه الانتخابات بأنها غير عادلة، مستشهدين بالرقابة المحكمة على وسائل الإعلام ومراقبة الانتخابات.

وأشار بعض النقاد إلى أن بوتين استخدم عهده، ليس لتحسين حياة الشعب الروسي، ولكن لإثراء نفسه من خلال السرقة والفساد. فبحسب الصحفي الروسي المستقل، فإن "هذا الرجل (بوتين) يحب الذهب بجنون، ويحب حياته فاحشة الثراء كثيرًا".

يحب بوتين أيضًا أن يبقي حياته الخاصة سرًا، لكن أخبار عشيقته منذ فترة طويلة، التي نقل أن لديه أطفال منها، قد تصدرت العناوين. فهناك صور لبوتين مع أولينا كابيفا - رياضية أولمبية سابقة تصغر بوتين بقرابة 30 عامًا. التقت ببوتين قبل أكثر من عقد من الزمان، ولكن نادرًا ما شوهدا معًا.

ورغم الشكوك المفاجئة حول قبضته على السلطة الآن، من المتوقع أن يبقى بوتين في سدة الحكم حتى عام 2024 على الأقل، عندما سينهي فترة رئاسته الرابعة بعمر 71 عامًا. ومع ذلك، وقع على تشريع في عام 2021 سيسمح له بالترشح لفترتين إضافيتين، ما يعني أنه قد يبقى في المنصب حتى عام 2036.