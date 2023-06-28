في مقابلة مع البرنامج الإذاعي هيو هيويت، أشار عمدة ميامي والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، فرانسيس سواريز، إلى أنه لم يكن على دراية بمحنة مسلمي الأويغور، وهم أقلية عرقية بغالبية مسلمة في الصين، والتي كانت طريقة معاملتها موضع إدانة عالمية لسنوات.

نستعرض لكم فيما يلي جزءًا من الحوار:

هيو هيويت: هل ستتحدث عن الأويغور في حملتك؟

فرانسيس سواريز: الـ.. ماذا؟

هيو هيويت: الأويغور.

فرانسيس سواريز: ما هو الأويغور؟ ... لقد أعطيتني واجبًا يا هيو. سأنظر فيه. ماذا سميته، الوييبل؟

هيو هيويت: الأويغور. يجب عليك حقًا أن تعرف عن الأويغور أيها العمدة. يجب أن نتحدث عنهم كل يوم.

فرانسيس سواريز: سأبحث عن الأويغور. أنا متعلم جيد. أنا متعلم سريع.

وبعد المقابلة، أصدر سواريز بيانًا قال فيه إنه لم يسمع هيو هيويت بشكل واضح على الراديو، لكنه أكمل بالقول إنه على دراية جيدة بمعاناة الأويغور في الصين.

وتعتبر الأويغور أقلية مضطهدة في الصين والتي يتم التحدث عنها على نطاق واسع، وهي علامة بارزة للسياسة الخارجية الأمريكية، والصين جزء مركزي من أي انتخابات رئاسية أمريكية.