في أعقاب تمرد زعيم قوات فاغنر يفغيني بريغوجين الذي لم يدم طويلاً، تحدث فريد بليتجن، من شبكة CNN، عن مصير قادة المعارضة الروسية الذين تحدثوا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الماضي.

وصف بريغوجين تمرد قوات فاغنر بأنها "مسيرة العدالة"، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها "كانت هذه خيانة"، وهو خط أحمر لا يجرؤ الكثيرون على تجاوزه.

كان بوريس نيمتسوف أحد منتقدي الكرملين الشرسين وأحد قادة المعارضة الواعدين في روسيا، سُجن عدة مرات بسبب حديثه ضد حكومة بوتين.

وفي عام 2015، في إحدى ليالي الجمعة على بعد خطوات من الكرملين، قُتل نيمتسوف بالرصاص.

أيضًا كان أغنى رجل في روسيا، تاجر النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكي، قد تجاوز الخط مع بوتين عندما بدأ في الترويج للإصلاحات واتهمه بالفساد. ووجهت إلى خودوركوفسكي تهمة الاحتيال الضريبي، وهي تهمة قال إنها "ذات دوافع سياسية".