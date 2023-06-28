يتم التحقيق في موت سائق مراهق في فرنسا بعدما تم إطلاق أعيرة نارية أثناء التوقف عند إشارة مرورية. موته تسبب في اندلاع اشتباكات بين شباب والشرطة، الثلاثاء.

وقعت الحادثة في إحدى ضواحي باريس في وقت مبكر من اليوم بعدما رفض ذو الـ17 عامًا من الانصياع لأمر بالتوقف كما يزعم. وقال قائد شرطة باريس إن قرابة 350 شرطي وضباط من قوات شبه عسكرية تم نشرهم بسبب الاضطرابات بينما اعتقل 24 شخصًا.

وانتشر فيديو للحادثة يظهر شخصين، شرطيين، بجانب السيارة قبل أن يسرع السائق مبتعدًا.

تقول الشرطة إن السيارة ارتطمت بعد ذلك بعامود، بينما يقول مكتب النيابة المحلي إن واحدًا من رجلي الشرطة قيد الاحتجاز حاليًا للقتل العمد.