تحدثت مذيعة CNN، إيرين بورنيت، مع جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، غاريسون فوستر، الذي شارك مقطع فيديو مع شبكتنا حصريًا من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ويمكن سماع فوستر في الفيديو وهو يقول "هذا ليس موقعًا جيدًا لنكون فيه يا رفاق. علينا أن نتحرك. ضعوا بطارية مضادة أو ما شابه".

بعدها يمكن سماع أحد وهو يقول "تحركوا تحركوا"، قبل أن يصلوا إلى موقع آخر ليقول فوستر "القبو. القبو".

وعند سؤاله عن سبب مخاطرته بحياته في أوكرانيا، رد فوستر بالقول: "جزء منه هو - والكثير من الناس لا يدركون الأمر - لكن الأوكرانيين أرسلوا جنودًا إلى أفغانستان بعد 11 سبتمبر وكانوا جزءًا من القوات التي كانت هناك ولم يكن عليهم أي التزام للقيام بذلك. لذا بالنسبة لي، لقد جاءوا إلينا في وقت حاجتنا ولا أرى أي سبب لعدم الذهاب إليهم في وقت حاجتهم أيضًا".

وتابع بالقول: "

هذه منطقة كثيفة الموارد، ولا أريد أن تحصل روسيا على هذه الموارد والاستفادة من ذلك لزعزعة استقرار العالم ولخلق المزيد من الحروب".