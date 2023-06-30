ينقل لكم مراسل CNN، ماثيو تشانس، تقريرًا عن وثائق تمت مشاركتها حصريًا مع CNN والتي تشير إلى أن الجنرال الروسي، سيرغي سوروفيكين، كان عضوًا سريًا من كبار الشخصيات في شركة فاغنر العسكرية الخاصة.

ومن المعروف أن سوروفيكين، الذي يلقب بالجنرال هرمجدون بسبب تكتيكاته القاسية وقصفه للمدن في سوريا، قريب جدا من فاغنر، لكن مدى هذا التقارب أصبح واضحًا الآن فقط.

فقد أشارت وثائق تمت مشاركتها حصريًا مع CNN إلى أنه كان عضوًا مهمًا سريًا في مجموعة فاغنر منذ عام 2018، برقم تسجيل شخصي في المجموعة.

الوثائق التي حصل عليها مركز ملفات التحقيق الروسي تضع سورافيكين مع ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الروس الذين يقول المركز إنهم أيضًا أعضاء مهمين في فاغنر.

لم ترد فاغنر على طلب CNN للحصول على رد، وليس من الواضح ما الذي تستلزمه عضوية "الشخصيات المهمة" وما إذا كان هناك أي فائدة مالية، لكنها تعني ضمناً وجود علاقة وثيقة للغاية بين الجيش الروسي والمرتزقة.