تحدث الجنود الأوكرانيون الذين أسقطوا صاروخًا روسيًا تفوق سرعته سرعة الصوت من طراز "كينجال"، باستخدام نظام "باتريوت"، إلى مراسلة CNN، إيرين بورنيت، عن تجربتهم في إسقاط الصاروخ.

قال أحد الجنود: "في تلك الليلة عندما أطلق الروس صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت، اكتشفناه على رادار نظام باتريوت وكنا نتبعه. بعد ذلك تم اعتراض الصاروخ وتدميره".

وأضاف: "لقد كان اعتراضًا فعالًا للغاية، لقد حدث بسرعة كبيرة. نجح نظام باتريوت لأنني أعتقد أنه أفضل نظام صاروخي مضاد للطائرات".

وأشار إلى أنهم شعروا "بالسعادة والفخر والارتياح" لأنه من خلال نظام باتريوت يمكنهم اعتراض الصواريخ التي قيل لهم إنه "من المستحيل اعتراضها".