شاهد لحظة تدمير دبابة روسية بغارة جوية أوكرانية

أبلغ المسؤولون العسكريون الأوكرانيون عن قتال عنيف على طول الجبهة الشرقية، ويقولون إن القوات الروسية تهاجم في عدة اتجاهات بما في ذلك أفديييفكا وليمان.

لكن أوكرانيا تقول إن قواتها تحقق نجاحا جزئيا جنوب باخموت. ونشروا مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنها غارة جوية على دبابة روسية في المنطقة.

وتقول أوكرانيا إنها تتقدم تدريجياً على طول الخطوط الأمامية الجنوبية حول بريانسك وميليتوبول.

في غضون ذلك، توجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى أوديسا حيث زار الجنود المصابين في المستشفى. وهو يحاول طمأنة البلاد بأن القدرات الدفاعية للبحرية فعالة الآن وستكون كذلك بعد الحرب.

