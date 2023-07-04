قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2016، إن الرئيس الذي صدرت بحقه لائحة اتهامات من شأنه أن "يشل عمليات حكومتنا"، ويخلق "أزمة دستورية غير مسبوقة" - وذلك قبل سنوات من توجيه اتهامات فدرالية له أثناء ترشحه لولاية ثانية كرئيس.

وقال ترامب قبل 6 سنوات إنه "لا يمكنك أن تخدم بشكل فعال كرئيس إذا كنت تحت مساءلة فدرالية لسوء استخدام المعلومات السرية"، لكنه الآن يجد نفسه تحت مساءلة فدرالية لسوء التعامل المزعوم مع المعلومات السرية.

ولم يقل الرئيس الأمريكي السابق هذا الأمر مرة واحدة فقط، وإنما قاله قرابة 6 مرات مع نهاية تلك الحملة الرئاسية لعام 2016، بعد أن أعاد جيمس كومي فتح التحقيق في خادم البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون.

وأشار ترامب مرات عديدة حينها إلى أنه ستكون هناك أزمة دستورية محتملة إذا تم انتخاب كلينتون رئيسة.