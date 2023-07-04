قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه على الأمريكيين إعادة النظر في السفر إلى الصين، بسبب خطر التعرض للاحتجاز غير المشروع، حيث أتت هذه التحذيرات عقب توترات بين كل من واشنطن وبكين.

ويُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ، لمحاولة التهدئة من تلك التوترات المتصاعدة، خصوصًا بعد حادثة إسقاط منطاد التجسس الصيني المشتبه به فوق الأراضي الأمريكية.

وأضاف بلينكن أن المفاوضات جارية لمحاولة تأمين إطلاق سراح الأمريكيين الثلاثة المعتقلين لدى الصين، الذي يقول إنهم اُحتجزوا ظلمًا.