قال مسؤولو دفاع لشبكة CNN إن الولايات المتحدة تتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ستتضمن ذخائر عنقودية لأول مرة.

وحذّر المحلل العسكري في CNN، اللواء المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس، من هذه الذخيرة قائلًا: "هذا ما نطلق عليه الذخيرة التقليدية ثنائية الغرض. إنها قنبلة تنفجر لكنها تنشر القنابل الصغيرة على مساحة أكبر بكثير. تم تحسين هذه القنابل من حيث أن بإمكانها إصابة الدبابات والمركبات المدرعة وكذلك الأفراد، اعتمادًا على ما يشعل هذه القنابل. التحدي دائمًا هو أن هذه القنابل تصبح خطيرة جدًا فيما يتعلق بمصلحة القدرات البشرية".

وتابع بالقول: "يجب أن تقلق بشأن ذلك. ما تفعله الولايات المتحدة عندما نستخدم هذه الذخيرة التقليدية المحسنة ثنائية الغرض هو أننا نوثق أين نستخدمها وبعد القتال نراقب تلك المنطقة ونقوم بمسحها. أنا لا أقول إن الدول الأخرى تفعل ذلك. هذا هو سبب وجود أكثر من 120 دولة تقول لا، لا ينبغي علينا أن نستخدم هذه الذخيرة بسبب خطرها على المدنيين".