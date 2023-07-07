ردت السفيرة الأفغانية السابقة لدى الولايات المتحدة، عادلة رضا، على إغلاق طالبان لصالونات التجميل في البلاد، وحذرت من أن "الأسوأ قد يأتي".

وقالت رضا إنه "من المحزن حقًا أن نشاهد ما يحدث في أفغانستان. بداية العامين الماضيين، استيلاء طالبان والقيود التي استمرت واحدة تلو الأخرى على نساء أفغانستان. كنساء في أفغانستان، قلنا وتوقعنا أن هذا سيكون أسوأ وقت في حياتنا".

وتابعت بالقول: "لقد اختبرنا ذلك قبل 20 عامًا، قبل 22 عامًا، عندما وصلت طالبان واستولت على السلطة. يحدث ذلك مرة أخرى، وأنا أضم صوتي إلى أصوات النساء في أفغانستان والسيدة التي اقتبست منها، لأن صالونات التجميل ليست مكانًا غير مهم لأي امرأة كما يعتقد بعض الرجال. ولكن، إنه مكان للاجتماع، مكان تلتقي فيه النساء".

وأشارت إلى أن الصالونات كانت "آخر مكان حقًا. الحدائق العامة محظورة على النساء واستخدام دورات المياه العامة محظور على النساء. لا يمكن للمرأة أن تعمل ولا يمكن للمرأة أن تدرس ولا يمكن أن تكون في الخارج. كان هذا حقًا المكان الوحيد الذي يمكن أن يجتمعن فيه".

وحذرت السفيرة السابقة من أن "الأسوأ قد يأتي"، مضيفة: "قبل 22 عامًا، عشت في ذلك البلد وعشت في ظل نظام طالبان، وأعرف ما يعنيه ذلك كامرأة، للعيش في مكان يُسلب فيه كل أمل وحلم بعيدًا عنك".

وعند سؤالها عن معنى "الأسوأ قد يأتي"، رد رضا بالقول: "أن يتم حظر المدارس الابتدائية حتى، ألا تستطيع المرأة أن تكون في الخارج بمفردها، ويجب أن تكون بمرافقة رجل. كان هناك وقت لم نتمكن فيه من ارتداء أحذية بيضاء، كنا نُضرب بسبب سبب ارتدائنا أحذية بيضاء. لقد تعرضت للضرب ذات مرة لأنني تناولت الآيس كريم. كان ذلك بسبب عدم توفير المتاجر مساحة للنساء للجلوس فيها وتناول الآيس كريم. نحن نرتدي البرقع، ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها تناول الآيس كريم مع ارتداء البرقع، لذلك وقفت بجانب الحائط وأدرت وجهي نحو الحائط مع والدتي، وكنت أتناول الآيس كريم حين تعرضت للضرب. لذا، هذا ما يعنيه الأسوأ"، على حد تعبيرها.