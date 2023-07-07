عرضت وسائل إعلام رسمية روسية مقاطع فيديو قالوا إنها من مداهمة الشرطة لمكتب يفغيني بريغوجين ومقر إقامته في سانت بطرسبرغ.

وناقش ناقد بوتين بيل براودر والجنرال المتقاعد بين هودجز ما تعنيه هذه الخطوة الأخيرة، حيث قال براودر إن بريغوجين "اقترف الخطيئة الكبرى المتمثلة في جعل بوتين يبدو ضعيفًا. يفخر بوتين بكونه رجلًا ديكتاتورًا قويًا، وما قام به بريغوجين أساسًا هو وضع فجوة وشرخ تلك السمعة إلى نصفين بالسير إلى روستوف، دون أن يقف أحد في طريقه. لقد كانوا يهتفون له ويلتقطون صور “سيلفي” معه، واستمر إلى فورنيج ليكون على بعد ساعتين من موسكو. أصبح كبطل شعبي في روسيا وجعل بوتين يبدو ضعيفًا".

وأردف بالقول: "ما يحدث حاليًا هو أن الروس في وضع كارثي، خصوصًا بوتين، لأنه تعرض للتحدي وتم تحدي صورته بأنه الرجل القوي. لذا فإن بريغوجين لا يريد أن يتم العثور عليه الآن بالتأكيد. يمكنني أن أتخيل مع قيامهم بكل هذه التمثيليات وفتحهم كل هذه القضايا الجنائية ضده، فسيودون قتله إذا وصلوا إليه. لذا من المحتمل أنه تخفّى. إنه رجل خطير جدًا، ولديه مرتزقة وأشخاص مخلصون له".

وعند سؤاله عما إن كان يعتقد أن بريغوجين يتخفى وعلى قيد الحياة في روسيا، أجاب براودر بالقول: "من يعرف؟ لديه مختلف الطرق. رأينا الباروكات ورأينا جوازات السفر ورأينا النقود. كان هناك مروحية في ساحته الأمامية. لقد حصل على كل شيء - هذا الرجل لا يصدق فيما يتعلق بالأدوات التي بحوزته للتهرب من الإمساك به. أعني، إنه القاتل الأكثر وحشية هناك، ولذا فإنه لن يسمح بأنه يتم تقييده ونقله إلى لوبيانكا، إلى سجن قوات الأمن الفيدرالي. لا، لن يحدث ذلك. وهكذا، يقول الجميع، كم من الوقت سيبقى على قيد الحياة؟ حسنًا، لديه كل هؤلاء القتلة من مأجوريه. ما هي المدة التي يحتاجها هؤلاء الرجال وقوات الأمن الفيدرالية وبوتين مع استمرار هذا النوع من السيناريوهات؟"، على حد تعبيره.

ومن المنظور العسكري، أشار هودجز إلى أن هناك 3 أمور يجب التفكير بها فيما يتعلق بصفقة بريغوجين، حيث شرح بالقول: "أولاً، كيف يمكن لأي شخص النظر بشكل جدي في التفاوض مع روسيا ويتوقع أن يلتزموا بأية اتفاقية أو أن يكونوا شفافين بأي شكل من الأشكال. السيرك الذي كنا نشاهده في الأسابيع الأخيرة مأساوي، يتعرض الناس للقتل، ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب علينا دفع أوكرانيا للتفاوض مع روسيا. هذا من نتفاوض معه".

وتابع بالقول: "ثانيًا، نوع الأنشطة التي رأيناها هنا على مدار الأيام الأخيرة، بما في ذلك عندما كان الرئيس بوتين يذبل عندما تم دفعه إلى الزاوية، ذبل ولجأ إلى لوكاشينكو وعقدا هذه الصفقة مع بريغوجين والتي لا تتكشف بالطريقة التي توقعها الكل، أو ما كنت أعتقده أنا على الأقل، لكن هذا ما فعله عندما تم دفعه إلى الزاوية. لذا فقد أظهرت الضعف تمامًا كما قال بيل".

وأنهى تعليقه بالقول: "أخيرًا أيضًا، هذا ليس ما يحدث في أي جيش واثق من أنه على طريق النصر. هذا يعكس حقًا الشك وانعدام الثقة في الحكومة والجيش".