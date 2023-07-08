في جزأ من لقاء فريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS بشبكة CNN مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم طرح سؤال عن ذهاب بايدن إلى قمة الناتو، وطرح القضية الاستراتيجية الأبرز بأن أوكرانيا تريد العضوية في الناتو والانضمام لها.

وقال بايدن إن تماسك حلف الناتو أمر بالغ الأهمية حقًا، وهو لا يعتقد أن هناك إجماعًا في الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى عائلة الناتو في خضم الحرب أم لا.

وأضاف بأن الناتو مصمم على الالتزام بكل شبر من الأراضي التي تقع ضمن أراضي الناتو في حال انضمام أوكرانيا لها.

ولذا فإن بايدن يعتقد أنه من السابق لأوانه القول بالدعوة للتصويت الآن، لأن هناك مؤهلات يجب الوفاء بها، بما في ذلك التحول الديمقراطي وبعض القضايا الأخرى.