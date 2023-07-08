الذخائر العنقودية المثيرة للجدل محظورة من قبل أكثر من 100 دولة ، لكن روسيا والولايات المتحدة ليست من بينها. وسترسل الولايات المتحدة مخزونًا من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.



وإليكم ما يجعل الذخائر العنقودية مميتة للغاية.. حيث يمكن إسقاط القذيفة الأولية من طائرة أو إطلاقها من الأرض. ثم تنفتح مُطلقًة ما يصل إلى مئات القنابل الصغيرة ، حيث يقدر الصليب الأحمر أن ما يصل إلى 40% من تلك القنابل الصغيرة هي “قنابل لم تنفجر” .. وتسقط تلك القنابل غير المنفجرة على الأرض ، حيث يمكن أن تبقى تشكل خطرًا قاتلًا على المدنيين الأبرياء لسنوات.