بايدن في مقابلة حصرية مع CNN: أوكرانيا ليست مستعدة للانضمام إلى الناتو

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مذيع CNN فريد زكريا حول عضوية حلف الشمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا، وأشار إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة لدعم أمن أوكرانيا" كما تفعل لإسرائيل.

وحول موضوع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الناتو، قال بايدن: "لا أعتقد أنها جاهزة للانضمام إلى عضوية الناتو"، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى الناتو "عملية تستغرق بعض الوقت لتلبية جميع المؤهلات...".

وأضاف: "أعتقد أنه من السابق لأوانه للدعوة للتصويت الآن (لانضمام أوكرانيا إلى عضوية الناتو)، لأن هناك مؤهلات أخرى يتعين استيفاؤها، بما في ذلك التحول الديمقراطي وبعض القضايا المماثلة".