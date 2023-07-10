قُتل 6 أشخاص وأصيب آخر، الإثنين، في حادث طعن في جنوب الصين، وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إنه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 25 عامًا.

حدث ذلك خارج روضة أطفال في محافظة ليانجينغ في غوانغدونغ الصينية. وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، قُتل 3 أطفال ومعلم ووالدان، ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

وصفت الشرطة الاعتداء بأنه "متعمد"، بينما وصف أحد مستخدمي الإنترنت المهاجم بأنه "بغيض ووقح وحقير".

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أطفال المدارس في الصين، ففي أغسطس من العام الماضي، قُتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون في حادث طعن في روضة أطفال في مقاطعة جيانغشي الصينية.

وفي يونيو من عام 2020، أصيب 37 طفلاً وشخصين بالغين في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في جنوب الصين.