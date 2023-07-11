أظهرت المستندات المسربة والمعروضة لشبكة CNN لمحة نادرة داخل قطار بوتين السري، وكشفت كيفية سفر زعيم الكرملين وسط إجراءات أمنية مشددة بشكل متزايد ورفاهية.

من الخارج، يبدو "القطار رقم واحد" - كما يطلق عليه في روسيا - عاديًا، عرباته المدرعة بشدة متخفية عن قصد بطلاء خطوط السكك الحديدية الروسية الاعتيادية والأوساخ.

لكن عربات القطار العشرين الأخرى أو نحو ذلك - تم تحديث بعضها مؤخرًا في العام الماضي - ظلت سرًا خاضعًا لحراسة مشددة، حتى الآن.

وأظهرت صور ما يقول مركز الملفات إنها صالة ألعاب رياضية خاصة لبوتين على متن القطار.

قال منشق روسي وعضو سابق في خدمة الحماية الشخصية لبوتين، غليب كاراكولوف، إن زعيم الكرملين اختار بشكل متزايد القطار بدل الطائرة في الفترة التي سبقت غزو أوكرانيا عام 2022 تجنبًا للتعقب.

وأضاف: "يمكن دائمًا اكتشاف الطائرات، في حين أن هناك الكثير من القطارات ولا توجد طريقة حقيقية لتتبعها"، مشيرًا إلى أن "هذا لمجرد السرية، لكيلا يعرف أحد تحركاته".