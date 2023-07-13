بالنسبة للجنرالات الروس، فإن الوطن الذي كان بعيدًا جدًا عن الجبهة، لم يعد آمنًا.

إذ يظهر مقطع مراقبة قائد الغواصة الروسية السابق، ستانيسلاف رزيتسكي، وهو يركض في طريقه المعتاد والوقت المعتاد، ولكن مع رفيق جديد لم يلاحظه أحد على دراجة.

بعد لحظات، قُتل بالرصاص.

قالت الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية إنها لا علاقة لها بالأمر، لكنهم يعرفون الكثير عنه. قيل إنه أصيب 7 مرات بمسدس من طراز ماكاروف، والأمطار الغزيرة تعني عدم وجود شهود.

قاد رزيتسكي غواصة روسية متهمة بارتكاب العديد من الهجمات على المدنيين، كما قالت أوكرانيا - رغم أن عائلته نفت ذلك.

وأضافت أوكرانيا لاحقًا، بسخرية ربما، أنه تم القضاء عليه من قبل رجاله لرفضه الاستمرار في تنفيذ الأوامر القتالية من قيادته بشأن الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية المسالمة.

من جانبهم، كان الروس سريعين في الرد بدعاية خاصة بهم، مدعية أنها أمسكت المسلح في غضون ساعات - فيديو لا يمكن لشبكتنا التحقق منه، لكنها كانت محاولة بدائية لإظهار أنهم يتحكمون في مصير كبار ضباطهم، بعد أسابيع من الفوضى الآن.

وقالت وسائل إعلام روسية إن القتل يتوقف على تفاصيل خرقاء، وأن رزيتسكي جعل مسار ركضه اليومي علنيًا على تطبيق التمارين، Strava، الذي يمتلك تاريخًا طويلًا في الكشف خطأً مواقع الأشخاص الذين لا يريدون أن يتم العثور عليهم - حيث كشف مواقع القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا واليمن قبل 5 سنوات.



هناك القتلى والمفقودون أيضًا. كانت هناك أخبار، الأربعاء أيضًا، عن أحد أبرز ضباط بوتين، سيرغي سوروفيكين، والذي اختفى منذ ظهوره في وقت مبكر من تمرد فاغنر المسلح، ليناشدهم بأن يتوقفوا.



ادعى نائب روسي رفيع المستوى أنه "يستريح". مزيد من الغموض يُضاف إلى السؤال الأكبر: أين الشخصية العسكرية الأبرز في روسيا؟ زعيم تمرد فاغنر يفغيني بريغوزين. لم يُشاهد منذ التمرد، رغم مزاعم الكرملين أنه التقى ببوتين بعد أيام وتعهد بانقلاب مفاجئ واستمرار الولاء.