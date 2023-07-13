بعد موافقة تركيا على انضمامها للناتو.. تعرف على قدرات السويد العسكرية

غداة ترحيب العديد من الدول الغربية، بإعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ عن موافقة تركيا على دعم طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري ، نستعرض لكم في هذا الفيديو الإضافة العسكرية التي سيقدمها هذا البلد للناتو بعد الانضمام.

ووفقًا لموقع “Global Firepower”، حل الجيش السويدي بالمرتبة 37 عالمياً.

ومن حيث عدد الجنود ، يبلغ عدد الجنود الفاعلين 16 ألف جندي فقط، بينما يصل مجموع الأفراد العسكريين الى 38 ألف جندي.

القوة الجوية:

عدد طائرات سلاح الجو بمختلف أنواعها هو 205 طائرات، تضم 71 مقاتلة و 53 طائرة مروحية.

سلاح الدبابات والقوة البحرية:

ويمتلك الجيش السويدي 121 دبابة وأكثر من 14 ألف مركبة قتالية مدرعة و48 مدفعا ذاتي الحركة ، كما لدى السويد 367 قطعة بحرية متنوعة ، منها 5 غواصات.

معدل الانفاق العسكري السنوي:

تصل ميزانية الدفاع السويدية لنحو 6.384 مليار دولار سنويًا.