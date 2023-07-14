أثار حكم أصدرته محكمة قضى ببراءة عامل نظافة في مدرسة من جرم تلمّس طالبة لأن الفعل استمر أقل من 10 ثوانٍ غضبًا في إيطاليا.

وأقر عامل النظافة بما فعله في المحاكمة، لكنه قال إن نيته لم تكن جنسية، حيث قال قال إنه وضع يده داخل السروال الداخلي لهذه الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا أثناء سيرها أعلى السلالم، غير أن الأمر لم يكن جنسي الطبيعة حسبما قال.

من جانبها، علقت الطالبة على الأمر، قائلة إنها تعرض للإهانة بسحبه سروالها للأعلى، ما ألحق الأذى بها.

وكانت هذه قضية استئناف، حيث أدين الرجل بالجريمة بادئ الأمر، لكن تم إبطال الحكم، الأمر الذي أثار غضب الفتاة.

وعلى ضوء هذا الحكم، انتشرت حملة "لمدة عشر ثوانٍ" في البلاد، حيث ينشر الأشخاص مقاطع فيديو تدوم 10 ثوانٍ تحاكي مختلف أشكال التلمّس.

وبحسب باربي لاتزا نادو، المساهمة في شبكة CNN، فـ"من الصادم رؤية مدى طول العشر ثوانٍ حين تأخذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر لم يكن بالتراضي، وأن قاض ما في روما قرر أن 10 ثوان لا تُحسب إذا كان اعتداءً جنسيًا على قاصر من قبل رجل بعمر 66 عامًا".