تحدث مراسل CNN، أليكس ماركوارت، إلى الجنرال الأوكراني، أولكسندر تارنافسكي، بعد وصول الذخائر العنقودية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، والذي قال إن هذه الذخائر "يمكنها تغيير ساحة المعركة جذريًا".

الجنرال تارنافسكي هو المسؤول عن الجزء الأكثر أهمية من هجوم أوكرانيا المضاد: محاولة اختراق الدفاعات الروسية جنوبي أوكرانيا وشق قوات روسيا إلى نصفين، وقال في المقابلة إنهم حصلوا للتو على هذه الذخائر، مشيرًا إلى أنه "يمكنها تغيير ساحة المعركة جذريًا. يفهم العدو أيضًا أنه بالحصول على هذه الذخيرة، سنحصل على الأفضلية".

وهناك حاجة إلى تغييرات جذرية، لأن هجوم أوكرانيا المضاد لم يحقق سوى مكاسب متواضعة في منطقته المليئة بالألغام، إذ قال إن الروس استعدوا بكثافة.

"إن الهجوم المضاد ناجح ولكن ليس بنفس القدر الذي نود"، كما قال، مشيرًا إلى أن الروس "صنعوا حقول ألغام معقدة ومكثفة موجودة الآن في المناطق التي ستعبرها المعدات والأفراد الأوكرانيون".

ويأمل تارنافسكي أن يتخلى الروس عن المناطق التي تكون فيها القنابل العنقودية أكثر فعالية. وقال إنه سيتم استخدام الذخائر بعيدًا عن المدنيين بشكل صارم وبموافقة القيادة العليا فقط.

لقد وصلت القنابل العنقودية مع انخفاض ذخيرة المدفعية، ومع ورود أنباء تفيد بأن قصفًا أوكرانيًا، تم الإبلاغ بأنه بصاروخ كروز بريطاني، قتل نجمًا روسيًا صاعدًا، الفريق أوليغ سوكوف، أعلى قائد روسي مرتبة يُقتل في أوكرانيا حتى الآن.

هناك حاجة ماسة إلى الذخيرة طويلة المدى التي يمكن أن تصل إلى ما هو أبعد من الخط الأمامي، كما يقول تارنافسكي، مشيرًا إلى أن "الذخيرة طويلة المدى فعالة، قد تكون هذه المشكلة الأكبر اليوم. الأمر مثل الملاكمة، نمسك الخصم من مسافة قريبة، لكن في المسافات البعيدة فيمكننا هزيمته بشكل فعّال".