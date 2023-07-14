وضح وزير الدفاع الأمريكي، أوستن لويد، في مقابلة حصرية مع مذيع CNN، وولف بليتزر، سبب تسليم الولايات المتحدة القنابل العنقودية لكييف، مؤكدًا أن "الأوكرانيين التزموا كتابيًا بالتأكد من أن هذه الذخائر تستخدم فقط في الأماكن المناسبة، ولا تستخدم ضد المراكز السكانية".

وقال لويد إن الأوكرانيين "يقاتلون بجد للدفاع عن أراضيهم السيادية.. إنهم لا يطلبون ذخيرة لغزو بلد آخر كما فعل الروس".

وتطرق وزير الدفاع إلى أن الولايات المتحدة تريد التأكد "من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه لتكون قادرة على مواصلة القتال مع حدوث هذا التوسع. تعمل هذه الذخائر العنقودية كنوع من سد الفجوة"، على حد تعبيره.

أما عن المدة التي ستسمر فيها الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، وضّح لويد بالقول: "نريد أن نتأكد من أن أوكرانيا يمكن أن تظل ناجحة في معركتها يا وولف، وهكذا كما تعلم، لن أتكهن كم من الوقت سيستغرق ذلك. سنظل نركز على التأكد من أن لديهم ما يحتاجون إليه لمواصلة تقديم الدعم لمناورتهم. هذا هو المكان الذي كنا فيه منذ البداية، وسنظل نركز عليه".