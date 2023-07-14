قال وزير الدفاع الأمريكي، أوستن لويد، في مقابلة حصرية مع مذيع CNN، وولف بليتزر، إن هناك "عددًا من الخطوات" التي يجب إتمامها قبل تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن"هذا لا يحدث في أيام. يستغرق الأمر شهورًا"، على حد تعبيره.

وأشار لويد إلى أن الأمر يتضمن "عددًا من الخطوات كما تعلم. أولًا، عليك تدريب الطيارين. وتقود هولندا والدنمارك هذا الجهد، وقد انضم عدد من البلدان الأخرى - انضموا إليه - في ذلك الهدف. لكنهم ينظرون أيضًا إلى - مع قيامهم بذلك - نحن نعلم أنه يجب أن تكون لدينا القدرة على الصيانة - لذا فهم يقومون أيضًا بتدريب خبراء الصيانة أيضًا. ومن ثم هناك جانب الاستدامة وهناك، كما تعلم، تحسينات للمطارات".

وتابع بالقول: "وبالتالي هناك عدد من الأشياء التي يجب أن تحدث، وهذا لا يحدث في أيام. يستغرق الأمر شهورًا لتحقيق تلك القدرة. ولكن مرة أخرى، تقوم هولندا والدنمارك بعمل جدير بالثقة ورائع. إنهم يطلبون مساعدة الدول الأخرى، وسيوفرون هذه القدرة بأسرع ما يمكن".

وعند سؤاله عن التحديات التي يواجهها الجيش الأوكراني، رد وزير الدفاع الأمريكي بالقول: "تطهير حقول الألغام يا وولف من أكبر التحديات التي يواجهونها حتى الآن. وهم يفعلون - لقد قاموا بعملية مدروسة للغاية في القيام بذلك حتى يتمكنوا من الحفاظ على الموارد البشرية. لا يزال لديهم الكثير من القدرات المتبقية من حيث القوات المتاحة. لكن تطهير حقول الألغام هو الأمر الذي يشكل لهم التحدي الأكبر حتى الآن".

أما عن تقييمه لأداء الهجوم الأوكراني المضاد، فعلق لويد بالقول: "سأترك للأوكرانيين الفرصة لتقديم تقييمهم الخاص لمجريات الأمور. لكن مرة أخرى، استمروا في الضغط على - بالمناسبة، علمنا منذ البداية أن هذه ستكون معركة صعبة للغاية. لقد سمعتني أقول ذلك يا وولف. لقد سمعت الجنرال ميلي يقول ذلك. وستظل معركة صعبة".

وأردف بالقول: "أثناء تطهيرهم لحقول الألغام هذه، باتباع نهج مدروس للغاية تجاه هذا الأمر. وبمجرد أن يفعلوا ذلك - ولديهم الكثير من القوى المتاحة لديهم - يمكنهم المناورة".