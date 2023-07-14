تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر مؤخرًا، وما قد يعنيه ذلك للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في مقابلة مع مذيع CNN، وولف بليتزر.

وقال أوستن، عند سؤاله عما إن كان يعتقد أن لدى بوتين القيادة الكاملة الآن لكل من الجيش الروسي ومقاتلي فاغنر: " لا أريد التكهن بما يملكه من عدمه، أود أن أقول إنني أعتقد أننا جميعًا نعتقد أن لديه تحديات. من المؤكد أنه لم يتوقع هذا النوع من التحديات، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف يتعافى من هذا، أو ما إذا كان يمكنه التعافي منه على المدى الطويل أم لا".

وعند سؤاله عما كان يعتقد أن بإمكان بوتين فعل ذلك، رد أوستن بالقول: "إنه شخص مرن للغاية، ولن أتجاوز هذا. ومع ذلك، سنواصل التركيز على التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه لمواصلة التركيز على المعركة وتحقيق النجاح".

وفيما يتعلق بما إن كان يعرف مكان زعيم فاغنر، يفغيني بريغوجين، رد وزير الدفاع الأمريكي بالقول: "لا أعرف. لقد فوجئت جدًا بأنه كان قادرًا على التحرك داخل وخارج روسيا كما يشاء. ولذا سنرى ما سيحدث في المستقبل. لكني لا أعرف أين هو الآن".