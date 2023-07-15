نشرت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لقطات كاميرا تظهر ضابطًا يلكم أمًا تحمل رضيعها البالغ من العمر ثلاثة أسابيع أثناء توقيف مروري في شهر يوليو الماضي.

وقال مفوض الشرطة روبرت لونا إن تصرف الضابط بالضرب "غير مقبول".

يقول المفوض إن الضباط أوقفوا السيارة لعدم إضاءة مصابيحها الأمامية، وأثناء عملية التوقيف، قال الضباط إنهم استطاعوا شم رائحة الكحول في السيارة.

قال الضباط إنه كان هناك ثلاثة أطفال في السيارة بأحضان أمهاتهم، ولم يتم تأمينهم في مقعد السيارة الخاص بالأطفال.

وبسبب ذلك قام الضباط باعتقال النساء بتهمة تعريض الأطفال للخطر، وكذلك السائق تم اعتقاله لقيادته برخصة موقوفة والقيادة تحت التأثير.