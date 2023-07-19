أثار قرار روسيا بإنهاء صفقة الحبوب إدانة عالمية، ووصفت كينيا القرار بأنه "طعنة في ظهر أسعار الأمن الغذائي العالمي".

في عام 2023، اشترى برنامج الغذاء العالمي 80٪ من القمح من أوكرانيا لعملياته الإنسانية، وتم إرسال أكثر من 300 ألف طن إلى إثيوبيا وكينيا والصومال.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "في النهاية، تعد المشاركة في هذه الاتفاقيات خيارًا، ولكن الأشخاص الذين يكافحون في كل مكان والبلدان النامية ليس لديهم خيار. مئات الملايين من الناس يواجهون الجوع، ويواجه المستهلكون أزمة تكلفة معيشية عالمية وسوف يدفعون الثمن".

وأشار مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في شرق إفريقيا، إلى أن الأمر "مؤسف للغاية بالنسبة للناس الذين يحاول برنامج الغذاء العالمي وآخرون الوصول إليهم".