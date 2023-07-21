اقتحمت مجموعة من المحتجين العراقيين السفارة السويدية في العراق هذا الأسبوع بسبب مظاهرة أخرى في السويد لحرق نسخة من القرآن.

التي نظمها سلوان موميكا، وهو مواطن عراقي في السويد أحرق نسخة من القرآن خارج مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي خلال عطلة عيد الأضحى، في احتجاج منفرد أثار موجة من الغضب في العراق وحول العالم.

حدثت المظاهرة المخطط لها في السويد يوم الخميس خارج السفارة العراقية في ستوكهولم.

وكما ذكرت سلمى عبد العزيز مراسلة CNN، رغم أنه في النهاية لم يتم حرق أي نسخة مصحف في هذا الحدث، إلا أن هذه الخطوة أشعلت الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط والمجتمع الإسلامي الأكبر.