أثار مقطع فيديو يظهر امرأتين أجبرتا على المشي عاريتين في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند، غضبًا بعد تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بزعيم البلاد، ناريندرا مودي، إلى كسر صمته بشأن الصراع الطائفي المستمر منذ شهور ويمزق الدولة.

ويُظهر الفيديو، الذي شاهدته شبكة CNN، امرأتين مرتعبتين تجبران على المشي عاريتين وسط حشد من الرجال ويبدو أن الفتاتين تعرضتا للتحرش والاعتداء الجنسي أثناء محاصرتهن من قبل حشد من الرجال الذين ظهر العديد منهم يلوحون بالعصي الطويلة.

يصور الفيديو حادثة وقعت في 4 مايو/ أيار، وفقًا لمنتدى زعماء القبائل الأصلية (ITLF) ، لكن الشرطة لم تقم بالاعتقالات إلا بعد أن تم تداول المشاهد على الإنترنت هذا الأسبوع، في حين وصفت شرطة مانيبور الحادث على تويتر بأنه “حالة اختطاف واغتصاب جماعي وقتل“، وذلك بتغريدة لها، الأربعاء.

وبرزت اللقطات المتداولة وسط أعمال عنف عرقية مستمرة في الولاية الواقعة شمال شرق الهند.