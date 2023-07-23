تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مذيع CNN، فريد زكريا، حول ما يحدث في موسكو ووضع الجيش الروسي بعد تمرد يفغيني بريغوجين.

قال زيلينسكي: "أعتقد أننا يمكن أن نفهم ما يحدث لقوة الجيش الروسي أو افتقارهم إلى الحافز عندما نرى ما يحدث للمجتمع الروسي، شيء من هذا القبيل كان يحدث في ساحة المعركة، إنهم محبطون".

وأضاف أن "بوتين فقد عمود سلطته وأن الخطوات التي اتخذها بريغوجين تشهد على ذلك بوضوح".

وأشار إلى أنه يمكن رؤية "وجود انقسام في المجتمع (الروسي)، لا توجد وحدة في روسيا الآن. ولهذا السبب نحتاج إلى التحرك".