لماذا يسير الهجوم المضاد الأوكراني بشكل أكثر بطئا؟ زيلينسكي يوضح لـCNN

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع مذيع CNN، فريد زكريا، حول الهجوم المضاد الأوكراني وعن سبب سيره بشكل أكثر بطئًا.

قال زيلينسكي إن "أوكرانيا لا تتراجع، ولكنها تحرر أراضيها تدريجياً، وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف: "كانت لدينا خطط لبدء ذلك في الربيع، لكننا لم نقم بذلك لأنه بصراحة لم يكن لدينا ما يكفي من الذخيرة والأسلحة وليس لدينا عدد كافٍ من الفرق المدربة على هذه الأسلحة بشكل صحيح".

وأشار إلى أن هذا التأخير "وفر الوقت لروسيا لتلغيم كل أرضنا وبناء عدة خطوط دفاعية. وبسبب ذلك، تباطأت وتيرة أعمالنا الهجومية المضادة. لم نكن نريد أن نفقد مواطنينا ولا نريد أن نفقد أفراد قواتنا ورجالنا بسبب ذلك".