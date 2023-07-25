قال مسؤول أوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تصدت لهجوم بطائرات درون على العاصمة وإقليم كييف قبل ساعات، وأن كل الأهداف الجوية تم تدميرها.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، إنها عثرت على ألغام في منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تحتلها روسيا جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال مدير الوكالة، رافائيل غروسي، إن الألغام وضعت في منطقة محظورة وكانت بالاتجاه الآخر للمنطقة، لكنه وصف وجود متفجرات هناك بأنه يتعارض مع معايير السلامة للوكالة وإرشادات الأمن النووي.