قالت القوات الجوية اليونانية في بيان إن الطيارين اللذين كانا على متن طائرة تحطمت خلال عملية إطفاء فوق جزيرة إيفيا اليونانية يوم الثلاثاء قُتلا في الحادث.

وأضافت أن الطيارين كانا يبلغان من العمر 27 و 34 عامًا.

وقد أعرب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في تغريدة عن تعازيه لأسر الطيارين، مضيفًا أن "هذا هو أسوأ تذكير لكيفية تعريض المستجيبين الأوائل حياتهم للخطر لإنقاذ الآخرين وبيئتنا".

فيما يُذكر أنه في أثناء ذلك، في الجزائر، يكافح أكثر من 7 آلاف رجل إطفاء حوالي 100 حريق غابات، وسط درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.

حيث قُتل ما لا يقل عن 34 شخصًا من بينهم 10 جنود كانوا يساعدون في مكافحة تلك الحرائق.