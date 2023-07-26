بعد زيادة مضايقات المقاتلات الروسية للطائرات بدون طيار الأمريكية في سوريا، قال وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر: "أعتقد أننا بحاجة إلى الرد على هذا الأمر".

وأضاف: "أنا قلق من أن العمليات الروسية على مدار الثلاثين يومًا الماضية قد زادت بشكل واضح فيما يتعلق بمضايقة الطائرات الحربية الروسية لطائراتنا بدون طيار في سوريا، وقد وتم إجبار إحداها للنزول قبل بضعة أسابيع"، وألحقوا الضرر بطائرة وتمكنت من العودة إلى المطار.

وأشار إلى أنه اقترح سابقًا أنه ربما يتعين على أمريكا "وضع دوريات جوية مقاتلة هناك لحماية هذه الطائرات، لنشير للروس أننا لن يتم استفزازنا في سوريا أو في أي مكان آخر. لكن من الواضح أن هذا نتيجة لذلك التصعيد".