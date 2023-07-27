زعم ديفيد غروش، المُبلغ عن الأجسام الطائرة المجهولة، أن الحكومة الأمريكية تمتلك طائرات غير بشرية، وذلك خلال جلسة استماع لمجلس النواب حول ظاهرة الأجسام الشاذة مجهولة الهوية، التي تُعرف بـ"UFO".

وأضاف أيضًا أنه "تم العثور على مواد بيولوجية غير بشرية في مواقع تحطم مزعومة"، رغم أنه لم يكن لديه معلومات مباشرة.

وقال غروش في الجلسة: "أعرف المواقع بالضبط وتلك المواقع تم تسليمها للمفتش العام وبعضها للجان الاستخبارات. في الواقع، كان هناك أشخاص ممن لديهم معرفة مباشرة قدموا إفصاحًا بحصانة للمفتش العام".

من جانبه، قال ديفيد فرايفور، وهو قائد متقاعد في البحرية الأمريكية، إنه "ليس لدينا أي شيء يمكنه التوقف في منتصف السماء والانطلاق للاتجاه الآخر ولا نملك أي شيء - مثل هذه الحالة - يمكنه النزول من الفضاء والمكوث ثلاث ساعات قبل العودة إلى الأعلى".

أما تيم بورشيت، النائب عن تينيسي، فقد قال في مقابلة معه: "لقد سئم العامة وسئم البنتاغون وسئمت كل وزارات الدفاع، وفّروا الوثائق. لنتوصل إلى حقيقة الأمر. هذه مجرد البداية فقط".

يذكر أن المتحدث باسم مكتب المفتش العام للجنة الاستخبارات رفض التعليق على الأمر.