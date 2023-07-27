يُظهر مقطع فيديو من ستارومايورسك، حددت شبكة CNN موقعه جغرافيًا، مقاتلين روس وهم يتركون مراكزهم ويتراجعون، بعد دفع القوات الأوكرانية لهم بعيدًا بحسب ما يُزعم.

وقامت القوات الأوكرانية بحملة كبيرة في منطقة جنوب زابوريجيا، حيث حاولت اختراق الخط الأمامي الروسي الذي تم تحصينه بشدة وتلغيمه بكثافة.

وعلمت شبكتنا من مسؤولين روس في التقارير أن القوات الأوكرانية استخدمت 100 مركبة مدرعة في هذا التقدم، بما فيها دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع ومركبات "برادلي" القتالية الأمريكية.

وقد كانت هذه الجبهة أولوية رئيسية في هذا الهجوم المضاد على مدى الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأ، ورأينا القوات الأوكرانية تتنقل على طول تلك الجبهة الجنوبية محاولة اختراقها، وفي الأيام الأخيرة، حققوا بعض المكاسب المتواضعة.

ولكن مع استمرار الضغط الأوكراني في الجنوب، نواصل رؤية مهاجمة روسيا لجميع أنحاء أوكرانيا من السماء.

تم إطلاق عشرات الصواريخ في أوكرانيا في جميع أنحاء البلاد اليوم، وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن قرابة 40 صاروخًا روسيًا تم إسقاطها، حيث استخدمت صواريخ "كروز" وأخرى فرط صوتية من طراز "كينجال".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الصواريخ الروسية دخلت المجال الجوي الأوكراني من جنوب شرق البلاد وانطلقت غربًا، مغيرة الاتجاه باستمرار.

ولكن، كما رأينا مؤخرًا مع موجة الضربات في أوديسا، حتى لو أسقطت الصواريخ، فقد يكون هناك ضرر كبير على الأرض، والحطام المتساقط قد يؤدي إلى إصابة أو قتل الناس.