بينما كان زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، وهو ممثل جمهوري عن لوس أنجلوس، يتحدث في قاعة مجلس النواب، اتهمت النائب كوري بوش، وهي ممثلة ديمقراطية عن ميسوري، المشرعين الجمهوريين بتمرير مشاريع قوانين "عنصرية".

وفي حديثه، قال سكاليس أمام أعضاء مجلس النواب: "ندعو الجميع للقدوم إلى العمل كما قدمنا نحن للعمل، لمحاولة التوصل إلى اتفاق. ليس لمجرد التصويت بـ”لا”، وإنما للتوصل إلى اتفاق لحل هذه المشاكل وتمرير مشاريع القوانين هذه. إذا لم يقم كلا الطرفين بذلك فسوف نواصل القيام بذلك العمل".

بعدها بدأت بوش بالصراخ ليقول سكاليس على الفور: "سأترك المجال مرة أخرى للسيدة".

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع بوش وهي تصرخ قائلة "مشاريع قوانينكم عنصرية"، ما أثار الفوضى في مجلس النواب، قبل أن يطلب رئيس الجلسة من الجميع الالتزام بالنظام، وسط مطالبات من البعض بحذف كلمات النائب الديمقراطية.