ناقش المحلل القانوني في CNN، إيلي هونيغ، الاستراتيجية المحتملة للمدعي العام في اتهام مدعى عليه ثالث، كارلوس دي أوليفيرا، في قضية وثائق "مار إيه لاغو" السرية.

وقال هونيغ إن "الأمر الآخر الذي يجدر أخذه بالاعتبار نظرًا إلى الصورة التكتيكية الأوسع هنا هو أنه كل ما زاد عدد المدعى عليهم، وسيكون هذا (كارلوس دي أوليفيرا) ثالث مدعى عليه بجانب دونالد ترامب ووالت ناوتا، فسيكون هذا شخص إضافي بدوافع أكبر حتى للتعاون (مع النيابة) كما هو محتمل".

وتابع هونيغ بالقول: "فقبل إدانة هذا الشخص، لم يكن هناك ما يمكن تهديده به، ليس هناك جانب سلبي محدد، ولكن الآن، إذا - وعندما - تثبت هذه التهمة، فإن على هذا الشخص اتخاذ قرار: هل أحارب هذه التهمة وأخاطر بتعريض نفسي للسجن أو هل أحاول مساعدة نفسي وأتعاون".

وأنهى هونيغ تعليقه بالقول: "لذا من المحتمل أن هذا الأمر يعطي (المستشار الخاص) جاك سميث وفريقه المزيد من التأثير ويعطي دونالد ترامب أمرًا إضافيًا للقلق بشأنه".