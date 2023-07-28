تحدثت مذيعة CNN روزماري تشيرش مع المحلل العسكري في CNN، الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هارتلينغ حول الهجوم المضاد المستمر لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

واتفق هارتلينغ مع ما قاله وزير الدفاع الأوكراني لشبكة CNN، بأن "الهجوم المضاد متأخر في الجدول الزمني ولكنه يسير وفقًا للخطة".

وأشار هارتلينغ إلى أن "هذه كانت عملية هجومية صعبة ضد مواقع دفاعية معززة وملغمة للغاية. كان لدى الروس أشهر لوضعها في مكانها".

وتابع بالقول: "بصراحة، قبل بدء الهجوم ببضعة أسابيع، كنت قلقًا بشأن مدى صعوبة استمرار الأوكرانيين في المناورة ضد بعض هذه المواقف الدفاعية التي يعززها الروس. لذا نعم، إنه يسير بشكل أبطأ بكثير. إنها المرة الأولى التي تحاول فيها أوكرانيا القيام بشيء بهذا الحجم الكبير، عملية هجومية بمعدات جديدة تلقوها مؤخرًا".

كما قال إنه كان يعتقد "أن الأمر قد يكون أبطأ قليلاً مما كان متوقعًا، ولكنه يسير على طول الخطة التي يتطلعون إلى تحقيقها ومع اندفاع نحو الأهداف الرئيسية التي كانت دائمًا جزءًا من الحملة".