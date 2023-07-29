تم تصميم قطعة الترسانة الأوكرانية الجديدة، وهي مسيّرة بحرية صُنعت لمهاجمة الروس في البحر الأسود، ولم يتم عرضها للجمهور من قبل.

هذا الطراز مسلح بـ300 كيلوغرام أو ما يقرب من 700 رطل من المتفجرات ويمكن أن يصيب هدفًا على بعد 800 كيلومتر – أي 500 ميل.

إذا تم رصد المسيّرات، تفتح السفن الروسية النار عليها بشكل عنيف. في بعض الأحيان، يتمكن الروس من إبعاد المسيّرات. وفي أوقات أخرى، تخترق المسيّرات وابل الرصاص وتصل إلى أهدافها.

في أكتوبر الماضي، نفذت مسيّرات بحرية أوكرانية هجومًا مذهلاً على الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، مستهدفة السفينة الرئيسية الأدميرال ماكاروف.