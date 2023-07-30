قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، إن أكثر من 100 جندي من مرتزقة مجموعة فاغنر في بيلاروسيا يتجهون نحو ممر استراتيجي على الحدود البولندية يسمى "سواكي"، وهو ممر يربط بيلاروسيا بمدينة كالينينغراد الروسية المعزولة.

وأشار مورافيكي إلى أن حركة القوات جزء من استراتيجية مستمرة لزعزعة استقرار بولندا.

وأضاف أنه من الواضح أنهم يقومون بذلك "للتحضير لمرحلة أخرى من هجوم هجين على الأراضي البولندية".

ورد أن الآلاف من جنود فاغنر موجودون في بيلاروسيا بعد ذلك التمرد العسكري الفاشل في روسيا، وكان ذلك جزءًا من صفقة تفاوض عليها الرئيس البيلاروسي الذي طلب من فاغنر تدريب جيش بلاده منذ ذلك الحين.