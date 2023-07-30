لكمات وركلات.. شاهد نساء وسط اشتباكات عنيفة مع الشرطة في بيرو

اشتبكت النساء من السكان الأصليين في بيرو مع أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مكافحة الشغب خلال احتجاج، وكان هذا واحداً من الاحتجاجات العديدة التي دعت إلى استقالة الرئيسة دينا بولوارت.

قالت إحدى النساء: "هذه الرئيسة مغتصِبة. إنها تحتفل بالأعياد الوطنية، ونحن لا نحتفل بالأعياد الوطنية لأن هذه المرأة أمرت بقتل إخوتنا في الأقاليم".

تولت بولوارت منصبها العام الماضي بعد عزل الرئيس السابق كاستيلو وإقالته من منصبه. ومنذ ذلك الحين، شهدت بيرو أسوأ اضطرابات اجتماعية منذ عقدين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا.