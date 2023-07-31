قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب تعود تدريجيًا إلى روسيا وإن الضربات على أراضيها "حتمية". يأتي ذلك بعد أن اتهم الكرملين أوكرانيا بشن هجوم بطائرة بدون طيار في موسكو يوم الأحد.

قالت روسيا إنها اعترضت 3 مسيّرات، لكن أظهر مقطع فيديو أن إحداها على الأقل ضربت مركز أعمال. حدث ذلك بعد أيام من تحذير روسيا من أن لديها الحق باتخاذ إجراءات صارمة ردًا على الهجمات في أراضيها، بما في ذلك الهجوم في الجنوب الغربي.

وتحدثت مذيعة CNN، روزماري تشيرتش، مع اللواء المتقاعد بالجيش الأسترالي، ميك رايان، وسألته عما إذا كانت هذه الهجمات الأخيرة في روسيا يمكن أن تكون استراتيجية رابحة لأوكرانيا.

وردًا على سؤال المذيعة، قال رايان: "إنها جزء من رد أوكرانيا على روسيا. هذا يعني أن هناك واجبًا سياسيًا على الرئيس زيلينسكي للرد بعد هذه الضربات الروسية المرعبة على أوديسا في مواقع ثقافية تاريخية ومواقع تصدير الحبوب".

وأضاف: "أعتقد أننا سنرى روسيا ترد مرة أخرى بمزيد من الهجمات بمسيّرات وصواريخ (...) سيستمرون في فعل ذلك وسيواصلون توجيه الاتهامات بأن هذا الهجوم المضاد الذي يقوم به الأوكرانيون لاستعادة أراضيهم يمنع مبادرات السلام من روسيا".