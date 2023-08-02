تتقدم القوات الأوكرانية بالقرب من باخموت، حيث قالت كييف إن جيش موسكو يتراجع في جميع ساحات القتال تقريبًا، وأصبحت العاصمة الروسية في مرمى النيران بشكل متزايد، حيث ضُرب برج في هجوم آخر بطائرة مسيّرة.

قال أحد المقيمين في موسكو: "وقع هذا الانفجار فجأة، وركضنا على الفور. كانت هناك شظايا زجاج، ثم تصاعد الدخان".

تستخدم أوكرانيا بشكل متزايد طائرات مسيرة لضرب أهداف داخل روسيا وفي الأراضي التي تحتلها روسيا.

وبعد أن ضربت كييف جسر القرم قبل 3 أسابيع، قالت موسكو إن قواتها أحبطت هجومًا بحريًا بطائرة مسيّرة على سفن شحن في البحر الأسود، على الرغم من نفي أوكرانيا استهداف سفن مدنية.