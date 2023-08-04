تحدث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى الصحفيين بعد إدانته بتهم جنائية تتعلق بتحقيق المحامي الخاص جاك سميث في محاولات لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب أمام مجموعة من الإعلاميين: "هذا يوم حزين جديد لأمريكا، كما أنه كان من المحزن جدًا القيادة في واشنطن ورؤية القذارة والتدهور وكل المباني والجدران المتضررة ورسوم القرافيتي. هذا ليس المكان الذي تركته. من المحزن جدًا رؤية ذلك".

وتابع بالقول: "عندما تنظر إلى ما يحدث، فهذا اضطهاد لمنافس سياسي. لم يكن من المفترض أن يحدث هذا أبدًا في أمريكا. هذا اضطهاد للشخص الذي يتقدم بأرقام كبيرة في الانتخابات الأولية للجمهوريين، وهو يتقدم على بايدن بالكثير"، على حد تعبيره.

وأنهى ترامب كلمته بالقول: "لذا إن لم تستطع التغلب عليه فإنك تقوم باضطهاده أو محاكمته. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في أمريكا. شكرًا جزيلًا لكم".