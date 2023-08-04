تزيد الولايات المتحدة الضغط الدبلوماسي على روسيا بسبب هجماتها على البنية التحتية للحبوب في أوكرانيا، إذ أن الصواريخ الروسية تقصف الموانئ الأوكرانية المستخدمة في شحنات الطعام منذ انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود.

لكن الولايات المتحدة تدفع ببيان مشترك الآن في الأمم المتحدة يستنكر استخدام الطعام كسلاح حرب، وتقول واشنطن إن 91 دولة قد وقعت عليه بالفعل.

وأخبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه يجب على الأعضاء بعث رسالة إلى موسكو، قائلًا: "يجب على كل عضو في هذا المجلس، وعلى كل عضو في الأمم المتحدة، إخبار موسكو "كفى". كفى لاستخدام البحر الأسود للابتزاز. كفى لاستغلال الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم كوسيلة ضغط. كفى لهذه الحرب غير المبررة وغير الواعية".