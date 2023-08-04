يُظهر مقطع فيديو تم تقديمه لـCNN طائرة بدون طيار أوكرانية وهي تقترب من سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

وقالت السلطات الروسية ليلًا إنها تصدت لطائرة الدرون في البحر الأسود بالقرب من قاعدة نوفوروسيسك البحرية.

ويُظهر المقطع، الذي انتشر بداية في وسائل التواصل الاجتماعي، ميلان سفينة تابعة للبحرية الروسية إلى جانب وهي تواجه بعض المشكلات بشكل واضح بينما يتم قطرها نحو القاعدة.

وتم تزويد CNN بمقاطع فيديو تُظهر طائرة درون وهي تقترب مما يبدو أنها نفس السفينة التي ظهرت في مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينقطع الفيديو تزامنًا مع اقتراب طائرة الدرون من السفينة.

وقال مصدر أوكراني لشبكة CNN إن الهجوم تم في الواقع كجزء من عملية مشتركة لخدمات الأمن والقوات المسلحة الأوكرانية والبحرية الأوكرانية أيضًا.

ووفقًا لهذا المصدر، فقد اقتربت طائرة الدرون من السفينة الروسية بـ450 كيلوغرامًا من مادة TNT المتفجرة وتسببت بضرر كبير بالسفينة، والتي يقال إنها كانت تحمل 100 جندي روسي، رغم أن شبكتنا لم تتحقق من ذلك بشكل مستقل بعد.