قضت محكمة روسية، الجمعة، بالسجن 19 عامًا على زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بعد إدانته بتهم تتعلق بـ“التطرف“، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية “تاس“.

وجرت جلسة المحاكمة داخل سجن شديد الحراسة حيث يُحتجز أشهر معارضي الرئيس فلاديمير بوتين. ويقع السجن في قرية ميليخوفو في منطقة فلاديمير الروسية، على بعد حوالي 244 كيلومترًا شرق موسكو.

اتُهم نافالني بتكوين “مجتمع متطرف“، و“تمويل أنشطة متطرفة” وعدد من الجرائم الأخرى.

يقضي نافالني بالفعل عقوبات يبلغ مجموعها 11 عامًا ونصف في منشأة ذات إجراءات أمنية مشددة بتهمة الاحتيال وتهم أخرى يقول إنها ملفقة.

يؤكد نافالني ومؤيدوه أن اعتقاله وسجنه كانا بدوافع سياسية، بهدف إسكات انتقاده لبوتين.